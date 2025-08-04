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В Україні вдруге за ранок масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Понеділок 04 серпня 2025 10:10
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В Україні вдруге за ранок масштабна тривога через зліт МіГ-31К Фото: Повітряну тривогу оголосили вдруге в Україні 4 серпня (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Україні 4 серпня вдруге за ранок оголосили повітряну тривогу через зліт в РФ винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

"Увага! Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", - зазаначили у повідомленні.

Спочатку сигнал повітряної тривоги було оголошено у Києві - близько 10:02. А згодом він поширився на низку областей України.

Жителів регіонів, де лунає повітряна тривога, закликають зберігати спокій і, у разі загрози, негайно спускатися в укриття.

Водночас в Україні діє заборона на фото- та відеозйомку роботи сил ППО.

Де оголошено тривогу

В Україні вдруге за ранок масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Ворожі обстріли

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 липня, російська армія вночі завдала ракетного удару по місту Кам'янське Дніпропетровській області.

Окрім того, вночі у Запорізькій області під російський обстріл потрапила виправна колонія. Внаслідок атаки багато людей загинули і десятки постраждали. Через ворожу атаку зруйновано приміщення установи, а також пошкоджено приватні будинки поруч.

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