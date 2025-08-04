В Украине второй раз за утро масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

В Украине 4 августа второй раз за утро объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в сообщении.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:02. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога