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В Украине второй раз за утро масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Понедельник 04 августа 2025 10:10
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В Украине второй раз за утро масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К Фото: Воздушную тревогу объявили во второй раз в Украине 4 августа (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Украине 4 августа второй раз за утро объявили воздушную тревогу из-за взлета в РФ истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Внимание! Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К", - отметили в сообщении.

Сначала сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве - около 10:02. А впоследствии он распространился на ряд областей Украины.

Жителей регионов, где звучит воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и, в случае угрозы, немедленно спускаться в укрытие.

В то же время в Украине действует запрет на фото- и видеосъемку работы сил ПВО.

Где объявлена тревога

В Украине второй раз за утро масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К

Вражеские обстрелы

Напомним, ранее сообщалось, что 29 июля, российская армия ночью нанесла ракетный удар по городу Каменское Днепропетровской области.

Кроме того, ночью в Запорожской области под российский обстрел попала исправительная колония. В результате атаки многие люди погибли и десятки пострадали. Из-за вражеской атаки разрушено помещение учреждения, а также

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