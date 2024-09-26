В Україні вдруге масштабна тривога, є пуски "Кинджалів"
В Україні вдруге за добу оголошено масштабну повітряну тривогу. Попереджають про пуски "Кинджалів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Станом на 10:53 повітряна тривога оголошена в усіх областях України.
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Є пуски "Кинджалів"
О 10:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт ворожих МіГ-31К. Вже через пару хвилин стало відомо пуск ракети "Кинджал" з курсом на захід.
Пізніше Повітряні сили заявили про:
- повторний пуск "Кинджалу" з курсом на Житомир;
- ще два кинджали на Хмельницьку область й Старокостянтинів.
Вибухи у Хмельницькій області
Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", у Хмельницькій області було чутно звуки вибухів.
Не перша тривога
Варто додати, що перед цим в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Місце у Києві стверджували про вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заперечила це.
Масові обстріли України
З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно здійснює масовані обстріли території України. Також практично кожної ночі агресор атакує нашу країну за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Наприклад, у ніч на 26 вересня противник запустив:
- дві ракети невизначеного типу;
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 78 ударних БпЛА Shahed.
У ході протиповітряного бою вдалося знищити 66 "Шахедів", а також чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.
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