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В Україні вдруге масштабна тривога, є пуски "Кинджалів"

Четвер 26 вересня 2024 11:00
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В Україні вдруге масштабна тривога, є пуски "Кинджалів" Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні вдруге за добу оголошено масштабну повітряну тривогу. Попереджають про пуски "Кинджалів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 10:53 повітряна тривога оголошена в усіх областях України.

В Україні вдруге масштабна тривога, є пуски &quot;Кинджалів&quot;

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Є пуски "Кинджалів"

О 10:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт ворожих МіГ-31К. Вже через пару хвилин стало відомо пуск ракети "Кинджал" з курсом на захід.

Пізніше Повітряні сили заявили про:

  • повторний пуск "Кинджалу" з курсом на Житомир;
  • ще два кинджали на Хмельницьку область й Старокостянтинів.

Вибухи у Хмельницькій області

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", у Хмельницькій області було чутно звуки вибухів.

Не перша тривога

Варто додати, що перед цим в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Місце у Києві стверджували про вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заперечила це.

Масові обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно здійснює масовані обстріли території України. Також практично кожної ночі агресор атакує нашу країну за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Наприклад, у ніч на 26 вересня противник запустив:

  • дві ракети невизначеного типу;
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • 78 ударних БпЛА Shahed.

У ході протиповітряного бою вдалося знищити 66 "Шахедів", а також чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

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