В Украине второй раз масштабная тревога, есть пуски "Кинжалов"

В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Предупреждают о пусках "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 10.53 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Есть пуски "Кинжалов"

В 10:48 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете враждебных МиГ-31К. Уже через пару минут стал известен пуск ракеты "Кинжал" с курсом на запад.

Позже Воздушные силы заявили о:

повторный пуск "Кинжала" с курсом на Житомир;

еще два кинжала на Хмельницкую область и Староконстантинов.

Взрывы в Хмельницкой области

Как сообщают корреспонденты "Суспільного", в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Не первая тревога

Стоит добавить, что перед этим в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Место в Киеве утверждали о взрыве, впрочем, позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) опровергла это.

Массовые обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины. Также практически каждую ночь агрессор атакует нашу страну с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed. Например, в ночь на 26 сентября противник запустил:

две ракеты неопределенного типа;

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

78 ударных БпЛА Shahed.

В ходе противовоздушного боя удалось уничтожить 66 "Шахедов", а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.