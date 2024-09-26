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В Украине второй раз масштабная тревога, есть пуски "Кинжалов"

Четверг 26 сентября 2024 11:00
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В Украине второй раз масштабная тревога, есть пуски "Кинжалов" Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Предупреждают о пусках "Кинжалов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 10.53 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

В Украине второй раз масштабная тревога, есть пуски &quot;Кинжалов&quot;

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Есть пуски "Кинжалов"

В 10:48 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете враждебных МиГ-31К. Уже через пару минут стал известен пуск ракеты "Кинжал" с курсом на запад.

Позже Воздушные силы заявили о:

  • повторный пуск "Кинжала" с курсом на Житомир;
  • еще два кинжала на Хмельницкую область и Староконстантинов.

Взрывы в Хмельницкой области

Как сообщают корреспонденты "Суспільного", в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.

Не первая тревога

Стоит добавить, что перед этим в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Место в Киеве утверждали о взрыве, впрочем, позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) опровергла это.

Массовые обстрелы Украины

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины. Также практически каждую ночь агрессор атакует нашу страну с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed. Например, в ночь на 26 сентября противник запустил:

  • две ракеты неопределенного типа;
  • четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • 78 ударных БпЛА Shahed.

В ходе противовоздушного боя удалось уничтожить 66 "Шахедов", а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.

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