В Україні вдруге за годину оголосили масштабну тривогу через російський МіГ-31К

Тривога через МіГ-31К

Нагадаємо, при зльоті російського МіГ-31К у всіх регіонах України оголошують тривогу через високу загрозу, яку ці літаки становлять для повітряної безпеки країни.

МіГ-31К - це модернізована версія перехоплювача МіГ-31, здатна не тільки виконувати надзвукові польоти на великих висотах, а й нести гіперзвукові крилаті ракети "Кинжал".

Ці ракети здатні вражати наземні цілі на значній відстані з високою швидкістю. Радіус їхньої дії охоплює всю територію України.

Росіяни часто використовують ці ракети під час масованих ударів по Україні.

Зокрема, 23 грудня під час масованого удару по Україні окупанти запустили три аеробалістичні ракети "Кинжал". Тоді їх збити не вдалося.

Поки що серед тих систем ППО, які мають українські захисники, тільки Patriot може збивати "Кинжали".