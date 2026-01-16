RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Украине второй раз за час объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Иллюстративное фото: в Украине объявили тревогу (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 16 января, вечером была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в воздух МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!" - сказано в сообщении Воздушных сил. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Более подробные детали украинские военные не раскрывают. 

Стоит заметить, что это уже вторая масштабная тревога в Украине за последний час. 

Тревога из-за МиГ-31К

Напомним, при взлете российского МиГ-31К во всех регионах Украины объявляют тревогу из-за высокой угрозы, которую эти самолеты представляют для воздушной безопасности страны.

МиГ‑31К - это модернизированная версия перехватчика МиГ‑31, способная не только выполнять сверхзвуковые полеты на больших высотах, но и нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал".

Эти ракеты способны поражать наземные цели на значительном расстоянии с высокой скоростью. Радиус их действия охватывает всю территорию Украины.

Россияне часто используют эти ракеты во время массированных ударов по Украине.

В частности, 23 декабря во время массированного удара по Украине оккупанты запустили три аэробаллистические ракеты "Кинжал". Тогда их сбить не удалось.

Пока что среди тех систем ПВО, которые есть у украинских защитников, только Patriot может сбивать "Кинжалы".

