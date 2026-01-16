В Украине второй раз за час объявили масштабную тревогу из-за российского МиГ-31К

Тревога из-за МиГ-31К

Напомним, при взлете российского МиГ-31К во всех регионах Украины объявляют тревогу из-за высокой угрозы, которую эти самолеты представляют для воздушной безопасности страны.

МиГ‑31К - это модернизированная версия перехватчика МиГ‑31, способная не только выполнять сверхзвуковые полеты на больших высотах, но и нести гиперзвуковые крылатые ракеты "Кинжал".

Эти ракеты способны поражать наземные цели на значительном расстоянии с высокой скоростью. Радиус их действия охватывает всю территорию Украины.

Россияне часто используют эти ракеты во время массированных ударов по Украине.

В частности, 23 декабря во время массированного удара по Украине оккупанты запустили три аэробаллистические ракеты "Кинжал". Тогда их сбить не удалось.

Пока что среди тех систем ПВО, которые есть у украинских защитников, только Patriot может сбивать "Кинжалы".