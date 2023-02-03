В Україні вдруге за добу масштабна тривога. В Білорусі знову підняли авіацію
Фото: в Україні вдруге за добу масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні знову масштабна тривога. В Білорусі підняли в небо потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинжал".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.
Як пише моніторингова група "Білорускі Гаюн", о 16:30 з аеродрому Мачулищі злетів російський МіГ-31К. Варто додати, що винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".
Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві під час повітряної тривоги щойно пролунали вибухи, однак подробиці невідомі.
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