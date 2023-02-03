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В Україні вдруге за добу масштабна тривога. В Білорусі знову підняли авіацію

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П'ятниця 03 лютого 2023 16:47
В Україні вдруге за добу масштабна тривога. В Білорусі знову підняли авіацію Фото: в Україні вдруге за добу масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні знову масштабна тривога. В Білорусі підняли в небо потенційний носій гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог.

Як пише моніторингова група "Білорускі Гаюн", о 16:30 з аеродрому Мачулищі злетів російський МіГ-31К. Варто додати, що винищувач є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

В Україні вдруге за добу масштабна тривога. В Білорусі знову підняли авіацію

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві під час повітряної тривоги щойно пролунали вибухи, однак подробиці невідомі.

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