UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога

Фото: в Україні знову повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні вдруге за добу оголосили масштабна повітряну тривогу. Про небезпеку попереджають в усіх областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну тривогу оголосили в усіх регіонах після 8:25.

Водночас моніторингові групи повідомляють, що Росія підняла у повітря авіацію, зокрема винищувач МіГ-31К.

Оновлено

Жителів Харківської області попереджають про можливу загрозу ударів.

"В районі Ростова-на-Дону зафіксовано політ 3 ворожих Міг-31. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Карта повітряних тривог станом на 8:30

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну 14 дронами "Шахед", з них 11 збили наші сили протиповітряної оборони.

Під час атаки окупанти вдарили по Хмельницькому, відомо про одного загиблого та 4 поранених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти Українивоздушная тревога