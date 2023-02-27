Ворог вночі вдарив по Хмельницькому "Шахедами": виникли пожежі, є загиблий та поранені

Російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, атакували Хмельницький за допомогою іранських дронів-камікадзе. Всього зафіксовано три удари.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Хмельницького Олександра Симчишина.

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено низку будівель, серед яких і житлові будинки, на місці "прильотів" триває гасіння пожеж.

"Чергова масована терористична атака на Хмельницьку громаду. Цього разу ворог використав БПЛА. Наразі відомо про одного загиблого та 4 поранених", - зазначив мер Хмельницького.

Раніше ми писали, що російські війська сьогодні вночі, 27 лютого, з 23.00 до ранку атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва.

Нагадаємо, що 18 лютого Хмельницький зазнав ракетного удару під час ранкової атаки росіян. Як повідомив мер міста Олександр Симчишин, через удар по Хмельницькому було пошкоджено 3 навчальні заклади та близько 10 багатоповерхових житлових будинків, в яких зруйновано вікна та балкони.

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