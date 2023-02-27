В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Об опасности предупреждают во всех областях
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная тревога была объявлена во всех регионах после 8:25.
В то же время мониторинговые группы сообщают, что Россия подняла в воздух авиацию, в частности истребитель МиГ-31К.
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Жителей Харьковской области предупреждают о возможной угрозе ударов.
"В районе Ростова-на-Дону зафиксирован полет 3 вражеских Миг-31. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.
Карта воздушных тревог по состоянию на 8:30
Напомним, Россия ночью атаковала Украину 14 дронами "Шахед", из них 11 сбили наши силы противовоздушной обороны.
Во время атаки оккупанты ударили по Хмельницкому, известно об одном погибшем и 4 раненых.
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