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В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога

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Україна, Понеділок 27 лютого 2023 08:33
В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога Фото: в Україні знову повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні вдруге за добу оголосили масштабна повітряну тривогу. Про небезпеку попереджають в усіх областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Масштабну тривогу оголосили в усіх регіонах після 8:25.

Водночас моніторингові групи повідомляють, що Росія підняла у повітря авіацію, зокрема винищувач МіГ-31К.

Оновлено

Жителів Харківської області попереджають про можливу загрозу ударів.

"В районі Ростова-на-Дону зафіксовано політ 3 ворожих Міг-31. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Карта повітряних тривог станом на 8:30

В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну 14 дронами "Шахед", з них 11 збили наші сили протиповітряної оборони.

Під час атаки окупанти вдарили по Хмельницькому, відомо про одного загиблого та 4 поранених.

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