В Україні вдруге за добу масштабна повітряна тривога

В Україні вдруге за добу оголосили масштабна повітряну тривогу. Про небезпеку попереджають в усіх областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

"В районі Ростова-на-Дону зафіксовано політ 3 ворожих Міг-31. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - повідомив начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник.

Водночас моніторингові групи повідомляють, що Росія підняла у повітря авіацію, зокрема винищувач МіГ-31К.

Масштабну тривогу оголосили в усіх регіонах після 8:25.

Нагадаємо, Росія вночі атакувала Україну 14 дронами "Шахед", з них 11 збили наші сили протиповітряної оборони.

Під час атаки окупанти вдарили по Хмельницькому, відомо про одного загиблого та 4 поранених.

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