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В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога

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Украина, Понедельник 27 февраля 2023 08:33
В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога Фото: в Украине снова воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Об опасности предупреждают во всех областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная тревога была объявлена во всех регионах после 8:25.

В то же время мониторинговые группы сообщают, что Россия подняла в воздух авиацию, в частности истребитель МиГ-31К.

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Жителей Харьковской области предупреждают о возможной угрозе ударов.

"В районе Ростова-на-Дону зафиксирован полет 3 вражеских Миг-31. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:30

В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога

Напомним, Россия ночью атаковала Украину 14 дронами "Шахед", из них 11 сбили наши силы противовоздушной обороны.

Во время атаки оккупанты ударили по Хмельницкому, известно об одном погибшем и 4 раненых.

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