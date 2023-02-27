В Украине второй раз за сутки масштабная воздушная тревога

Фото: в Украине снова воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Об опасности предупреждают во всех областях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная тревога была объявлена во всех регионах после 8:25. В то же время мониторинговые группы сообщают, что Россия подняла в воздух авиацию, в частности истребитель МиГ-31К. Обновлено Жителей Харьковской области предупреждают о возможной угрозе ударов. "В районе Ростова-на-Дону зафиксирован полет 3 вражеских Миг-31. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник. Карта воздушных тревог по состоянию на 8:30