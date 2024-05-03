ua en ru
Пт, 03 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу

П'ятниця 03 травня 2024 18:45
UA EN RU
В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Наталія Кава

В Україні у п'ятницю, 3 травня, вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога. Її причиною став повторний літ російського МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

Спочатку, о 18:34, сигнал тривоги було оголошено у Києві, а згодом він поширився і на всі території України.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", - повідомили Повітряні сили.

Нагадаємо, російські МіГ є носіями аеробалістичної ракети "Кинджал". Саме тому сигнал ракетної небезпеки оголошують по всій території України.

Оновлено о 19:07.

В Україні оголошено про відбій повітряної тривоги через зліт МіГ-31К.

Зауважимо, в Україні строго заборонено знімати та публікувати роботу ППО й наслідки ракетних ударів. Окрім цього жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття.

Де оголошено тривогу

В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу

Ракетні та дронові удари по території України

Росія у 2024 році значно збільшила кількість обстрілів території України. Від ударів РФ в основному страждають південні та східні регіони.

Так, в ніч на 2 травня росіяни завдали удару по сортувальному депо "Нової пошти" у місті Одеса. На щастя, тоді обійшлось без жертв, однак відомом про понад 10 поранених осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Повітряна тривога
NEWS
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
З якими хворобами можуть мобілізувати: Міноборони опублікувало список
DAILY
Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Бен Ходжес: США і Німеччина мають нарешті сказати: ми хочемо, щоб Україна перемогла