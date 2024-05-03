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В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу

Пятница 03 мая 2024 18:45
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В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В Украине в пятницу, 3 мая, второй раз за день была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал повторный лет российского МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и карту воздушных тревог.

Сначала в 18:34 сигнал тревоги был объявлен в Киеве, а впоследствии он распространился и на все территории Украины.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", - сообщили Воздушные силы.

Напомним, российские МиГ являются носителями аэробалистической ракеты "Кинжал". Именно поэтому сигнал ракетной опасности объявляется по всей территории Украины.

Заметим, что в Украине строго запрещено снимать и публиковать работу ПВО и последствия ракетных ударов. Кроме этого жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие.

Где объявлена тревога

В Украине второй раз за день объявили масштабную тревогу

Ракетные и дроновые удары по территории Украины.

Россия в 2024 г. значительно увеличила количество обстрелов территории Украины. От ударов РФ в основном страдают южные и восточные регионы.

Так, в ночь на 2 мая россияне нанесли удар по сортировочному депо "Новой почты" в городе Одесса. К счастью, тогда обошлось без жертв, однако известно о более 10 раненых лицах.

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