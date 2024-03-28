В Україні вдруге за день оголошено масштабну тривогу, злетів МіГ-31К

Спочатку повітряну тривогу було оголошено у Києві о 18:02. Після цього сирени завили і в решті регіонах країни.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги", - повідомили Повітряні сили.

Це вже друга повітряна тривога в Україні 28 березня через зліт російського ракетоносія.

Оновлено о 18:35.

О 18:34 у Києві оголосили про відбій тривоги. Згодом відбої оголосили і у решті областей.

Жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Небезпека МіГ-31К

Нагадаємо, що МіГ-31К є носієм аеробалістичної ракети "Кинджал". Цю ракету важко збивати. До весни 2023 року українські військові не збивали "Кинджали". Проте у травні сили ППО вперше знищили російський "Кинджал" за допомогою комплексу Patriot, який надали Україні партнери.

У чому різниця між російськими літаками Ту-22МЗ, Ту-95, МіГ-31К та скільки є часу до атаки - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Також РБК-Україна пояснювало, як РФ використовує аеродроми для війни та чи може по них бити Україна. Читайте про це за посиланням.

Нічна атака

Як повідомили Повітряні сили, ввечері 27 березня та вночі Росія випустила по Україні три крилаті ракети Х-22, одну Х-31П та С-300, а також 28 ударних дронів. Сили ППО збили 26 "Шахедів".

Вночі вибухи лунали у Дніпрі, Запоріжжі та Одесі. Росіяни вдарили по Харкову, зруйновано ресторан, пошкоджені будинки. Також окупанти атакували транспортну інфраструктуру у Запорізькій області.

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