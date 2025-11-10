По Україні вдарять значні дощі: у шести областях оголошено перший рівень небезпеки

В Україні 11 листопада очікуються значні дощі - у низці областей через погіршення погодних умов оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У вівторок, 11 листопада, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попередили, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Укргідрометцентр порекомендував українцям:

планувати свої поїздки заздалегідь і старатися уникати далеких маршрутів;

вжити заходів для мінімізації ризиків на підприємствах;

бути уважними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Перший рівень небезпечності

Залежно від погодних умов в Україні існує три рівні небезпечності. Вони позначаються кольорами і визначають, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт і господарську діяльність.

Перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Вона може призвести до незначних наслідків - порушень в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

До цього рівня небезпечності відносяться грози, зливи, пориви вітру до 20 м/с, ожеледиця, сильна спека або мороз.