Україні вдалося повернути ще одну дитину з тимчасового окупованої території
Україні вдалося повернути 8-річного хлопчика з тимчасового окупованої Росією території. Нині він перебуває з бабусею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.
Він повідомив, що Офіс уповноваженого наприкінці лютого отримав звернення з приводу повернення дитини, яка перебуває на тимчасово захопленій РФ території.
"За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу омбудсмена, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик - в Україні!" - написав омбудсмен.
Лубінець також зазначив, що в Україні вже вдалося повернути 307 дітей.
Додамо, що Кремль розробив щонайменше п'ять сценаріїв для викрадення українських дітей.
Нагадаємо, омбудсмен повідомляв, що до Росії могли вивезти близько 150 тисяч дітей з України.
Окрім того, у США зазначали, що РФ утримує близько 6 тисяч українських дітей у таборах для "політичного перевиховання".
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