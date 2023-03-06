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Україні вдалося повернути ще одну дитину з тимчасового окупованої території

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Понеділок 06 березня 2023 18:16
Україні вдалося повернути ще одну дитину з тимчасового окупованої території Фото: омбудсмен Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україні вдалося повернути 8-річного хлопчика з тимчасового окупованої Росією території. Нині він перебуває з бабусею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Він повідомив, що Офіс уповноваженого наприкінці лютого отримав звернення з приводу повернення дитини, яка перебуває на тимчасово захопленій РФ території.

"За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу омбудсмена, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик - в Україні!" - написав омбудсмен.

Лубінець також зазначив, що в Україні вже вдалося повернути 307 дітей.

Додамо, що Кремль розробив щонайменше п'ять сценаріїв для викрадення українських дітей.

Нагадаємо, омбудсмен повідомляв, що до Росії могли вивезти близько 150 тисяч дітей з України.

Окрім того, у США зазначали, що РФ утримує близько 6 тисяч українських дітей у таборах для "політичного перевиховання".

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