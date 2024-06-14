В Україні вчетверте за добу оголошено масштабну тривогу

Як й відзначалось вище, повітряну тривогу оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), повітряну тривогу було оголошено через зліт МіГ-31К. Також попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках.

"Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!", - додають Повітряні сили.

Не перша тривога за сьогодні

Варто відзначити, що лише за сьогодні повітряну тривогу по усій країні оголошували тричі. Ба більше, після 3 ночі Російська Федерація вдалась до чергового масованого обстрілу проти території України. Загалом терористи запустили 14 ракет та 17 БпЛА. Під час відбиття атаки вдалось знищити: