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В Украине в четвертый раз за сутки объявлена масштабная тревога

Фото: иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины, в четвертый раз за сутки, 14 июня, объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К. Также предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" - добавляют Воздушные силы.

Не первая тревога за сегодня

Стоит отметить, что только сегодня воздушную тревогу по всей стране объявляли трижды. Более того, после 3 ночи Российская Федерация прибегла к очередному массированному обстрелу против территории Украины. В общей сложности террористы запустили 14 ракет и 17 БпЛА. Во время отражение атаки удалось уничтожить:

  • 7 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 17 ударных БпЛА типа Shahed-131/136.

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Война в УкраинеВоздушная тревога