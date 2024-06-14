В Украине в четвертый раз за сутки объявлена масштабная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ), воздушная тревога была объявлена из-за взлета МиГ-31К. Также предупреждают об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях.

"Есть угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!" - добавляют Воздушные силы.

Не первая тревога за сегодня

Стоит отметить, что только сегодня воздушную тревогу по всей стране объявляли трижды. Более того, после 3 ночи Российская Федерация прибегла к очередному массированному обстрелу против территории Украины. В общей сложности террористы запустили 14 ракет и 17 БпЛА. Во время отражение атаки удалось уничтожить: