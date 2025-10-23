В Україні ухвалили законопроєкт про порядок перепоховання військових: що змінюється

За її словами, відтепер зʼявиться чіткий порядок перепоховання у випадках, коли особу, поховану як невпізнану, вдалося ідентифікувати - раніше були різні практики цього процесу від громади до громади.

Ба більше, відтепер витрати на перепоховання покриваються за рахунок державних і місцевих коштів - раніше безоплатним було лише поховання.

Рада врегулювала порядок перепоховання військових

Шуляк повідомила, що 22 жовтня Комітет рекомендував до ухвалення законопроєкт №12413 - про внесення змін до Закону України "Про поховання та похоронну справу".

Документ врегульовує питання перепоховання загиблих (померлих) Героїв, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

23 жовтня парламент ухвалив цей законопроєкт у другому читанні й в цілому.

Що змінить законопроєкт

Раніше перепоховання дозволяли лише у виняткових випадках і переважно на рівні рішень місцевих органів із великим пакетом довідок, зауважила Олена Шуляк.

Це перетворювалося на різні практики від громади до громади й "ручні" погодження. Крім цього, раніше закон гарантував безоплатне поховання, але не перепоховання.

"Відтепер зʼявляється чітка норма про фінансування й цього процесу – перепоховання оплачується з тих самих джерел, що і первинне поховання, зокрема, за рахунок державних коштів", - пояснила депутатка.

Вона зазначила, що крім норми щодо фінансування перепоховання, законопроєкт охоплює наступні аспекти:

Запроваджує чіткий порядок перепоховання у випадках, коли особу, поховану як невпізнану, вдалося ідентифікувати.

Надає право ініціювати перепоховання родичам або особі, яка здійснила попереднє поховання.

Визначає порядок дій у разі перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.

Відтепер, акцентувала парламентарка, перепоховання перестає бути "ручною" процедурою й отримує єдиний, чітко прописаний порядок: визначено, хто саме має право ініціювати, в яких випадках це робиться (після ідентифікації невпізнаних останків, із тимчасових поховань, з військових секторів/Національного військового меморіального кладовища), куди і як подається заява та які рішення ухвалює уповноважений орган.

Крім цього, синхронізовано вимоги з кримінальним процесом і санітарними правилами (перепоховання лише після завершення слідчих дій та з дозволом на ексгумацію), заборонено самовільні перенесення, встановлено обов’язок вести облік і належне маркування місць поховань/перепоховань.

Також уніфіковано правила для військових місць пам’яті (створення, ведення, охорона військових секторів і меморіальних кладовищ) через затверджені КМУ підзаконні порядки.

"Ухвалення цього законопроєкту усуває прогалину в чинному законодавстві й створює механізм, який дозволить гідно вшанувати пам’ять загиблих Захисників і Захисниць України та підтримати їхні родини", - резюмувала Олена Шуляк.