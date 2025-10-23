В Украине приняли законопроект о порядке перезахоронения военных: что изменится

По ее словам, теперь появится четкий порядок перезахоронения в случаях, когда лицо, похороненное как неопознанное, удалось идентифицировать - раньше были разные практики этого процесса от громады к громаде.

Более того, отныне расходы на перезахоронение покрываются за счет государственных и местных средств - раньше безвозмездным было только захоронение.

Рада урегулировала порядок перезахоронения военных

Шуляк сообщила, что 22 октября Комитет рекомендовал к принятию законопроект №12413 - о внесении изменений в Закон Украины "О погребении и похоронном деле".

Документ регулирует вопросы перезахоронения погибших (умерших) Героев, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

23 октября парламент принял этот законопроект во втором чтении и в целом.

Что изменит законопроект

Ранее перезахоронение разрешалось только в исключительных случаях и преимущественно на уровне решений местных органов с большим пакетом справок, отметила Елена Шуляк.

Это превращалось в различные практики от громады к громаде и "ручные" согласования. Кроме этого, ранее закон гарантировал безвозмездное захоронение, но не перезахоронение.

"Отныне появляется четкая норма о финансировании и этого процесса - перезахоронение оплачивается из тех же источников, что и первичное захоронение, в частности, за счет государственных средств", - пояснила депутат.

Она отметила, что помимо нормы по финансированию перезахоронения, законопроект охватывает следующие аспекты:

Вводит четкий порядок перезахоронения в тех случаях, когда лицо, похороненное как неопознанное, удалось идентифицировать.

Предоставляет право инициировать перезахоронение родственникам или лицу, совершившему предварительное захоронение.

Определяет порядок действий при перезахоронении на Национальном военном мемориальном кладбище.

Отныне, акцентировала парламентарий, перезахоронение перестает быть "ручной" процедурой и получает единый, четко прописанный порядок: определено, кто именно имеет право инициировать, в каких случаях это делается (после идентификации неопознанных останков из временных захоронений из военных секторов/Национального военного мемориального кладбища), куда и как подается заявление и какие решения принимает уполномоченный орган.

Кроме этого, синхронизированы требования с уголовным процессом и санитарными правилами (перезахоронение только после завершения следственных действий и с разрешением на эксгумацию), запрещены самовольные переносы, установлена ​​обязанность вести учет и надлежащая маркировка мест захоронений/перезахоронений.

Также унифицированы правила военных мест памяти (создание, ведение, охрана военных секторов и мемориальных кладбищ) через утвержденные КМУ подзаконные порядки.

"Принятие этого законопроекта устраняет пробел в действующем законодательстве и создает механизм, который позволит достойно почтить память погибших Защитников и Защитниц Украины и поддержать их семьи", - резюмировала Елена Шуляк.