Україні цього року не вистачає 5 млрд доларів: Шмигаль назвав джерело коштів

За його словами, цього року дефіцит державного бюджету України становить 38 млрд доларів.

"Уже анонсована макрофінансова допомога від Європейського Союзу на 18 млрд доларів. До вересня маємо отримати 10 млрд доларів від Сполучених Штатів. Маємо домовленості про виділення протягом п'ятьох років 7,5 млрд доларів від Норвегії. Та цього року очікуємо 1,5 млрд доларів від Канади", - повідомив прем’єр-міністр

Шмигаль також повідомив про домовленості про менші суми з іншими країнами.

"Наразі, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще близько 5 млрд доларів. Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочаті", - сказав він.