Нова програма з МВФ: якою може бути сума кредиту та умови для України

Україна сподівається, що Міжнародний валютний фонд затвердить нову програму з Україною вже у другому кварталі 2023 року. Перший транш може сягати 5 млрд доларів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Приціл на нову програму. Чого чекати від переговорів України з МВФ ".

Очікується, що кредит МВФ буде залучено за програмою розширеного фінансування Extended Fund Facility (EFF). Україна не раз вдавалася до такої програми - востаннє 2015 року.

Умови нової програми

Поки що немає достатньої інформації, щоб говорити, якими будуть вимоги нової програми, зазначив фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків. Проте, є розуміння, що Україна вийшла на новий етап.

"Рік тому був повний шок і фіксація всього, перш за все, курсу та облікової ставки в 10%. Потім прийшло розуміння, що війна не на "2-3 тижні" і довелося міняти під це політику, коригувати курс та ставку. коли війна не є перешкодою для реформ", - заявив Демків у коментарі РБК-Україна.

Ключовими темами для переговорів у процесі підготовки нової програми, на думку голови департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталія Ваврищука, стануть ті, що перебувають у центрі уваги поточної моніторингової програми.

"Звичайно ж, ключове питання - це питання бюджету, адже сума кредиту, яку МВФ узгоджуватиме, визначатиметься саме потребами державного бюджету. Тому МВФ захоче переконатися, що уряд вжив достатніх заходів, щоб мінімізувати ухилення від сплати податків та митних платежів", - наголосив експерт.

Для покриття дефіциту бюджету Україні 2023 року потрібно 38 млрд доларів. ЄС протягом року виділить 18 млрд євро, а США - 9,9 млрд доларів. Не виключено, що потреба у грошах буде більшою, коли підрахують розмір втрат від обстрілів об'єктів енергетики.

В рамках нової програми, ймовірно, активно обговорюватиметься і питання обмінного курсу, вважає Ваврищук. "МВФ поки навряд чи наполягатиме на ослабленні курсу гривні, проте захоче мати розуміння тимчасових рамок поступового переходу до гнучкості курсоутворення. Ймовірно, йтиметься про підготовку до такого кроку в 2024 році", - зазначив експерт.

Сума кредиту

Поки що розмір кредиту, на який Україна розраховує, чиновники не називають. Влітку минулого року колишній голова НБУ Кирило Шевченко говорив про 15-20 млрд доларів. Але навіть якщо розмір програми буде на нижньому рівні цієї "вилки", то перший транш буде досить великим. Зазвичай він становить близько 30% загальної суми - це близько 5 млрд доларів (2023 року МВФ потрібно буде повернути 2,758 млрд доларів за попередніми програмами). Інші кошти розподіляються на три роки - середній термін дії програми.