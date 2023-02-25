Украине в этом году не хватает 5 млрд долларов: Шмыгаль назвал источник средств

По его словам, в текущем году дефицит государственного бюджета Украины составляет 38 млрд долларов.

"Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на 18 млрд долларов. До сентября должны получить 10 млрд долларов от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет 7,5 млрд долларов от Норвегии. Но в этом году ожидаем 1,5 млрд долларов от Канады", - сообщил премьер-министр

Шмыгаль также сообщил о договоренностях о меньших суммах с другими странами.

"Сейчас, учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит, нам нужно еще около 5 млрд долларов. Планируем привлечь их от МВФ, переговоры по этому поводу уже начаты", - сказал он.