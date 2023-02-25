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Україні цього року не вистачає 5 млрд доларів: Шмигаль назвав джерело коштів

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Україна, Субота 25 лютого 2023 10:27
Україні цього року не вистачає 5 млрд доларів: Шмигаль назвав джерело коштів Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україні у 2023 році потрібні додаткові 5 млрд доларів, щоб закрити дефіцит державного бюджету. Ця сума може надійти від Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю прем’єр-міністра Дениса Шмигаля українському Forbes.

За його словами, цього року дефіцит державного бюджету України становить 38 млрд доларів.

"Уже анонсована макрофінансова допомога від Європейського Союзу на 18 млрд доларів. До вересня маємо отримати 10 млрд доларів від Сполучених Штатів. Маємо домовленості про виділення протягом п'ятьох років 7,5 млрд доларів від Норвегії. Та цього року очікуємо 1,5 млрд доларів від Канади", - повідомив прем’єр-міністр

Шмигаль також повідомив про домовленості про менші суми з іншими країнами.

"Наразі, враховуючи всі домовленості, щоб закрити дефіцит, нам потрібно ще близько 5 млрд доларів. Плануємо залучити їх від МВФ, перемовини щодо цього вже розпочаті", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з головою МВФ Крісталіною Георгієвою у Києві 20 лютого заявив, що Україна хоче отримати від Міжнародного валютного фонду нову програму на 15 мільярдів доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що перший транш за новою програмою МВФ може становити 5 млрд доларів.

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