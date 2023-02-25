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Украине в этом году не хватает 5 млрд долларов: Шмыгаль назвал источник средств

Новина українською →
Украина, Суббота 25 февраля 2023 10:27
Украине в этом году не хватает 5 млрд долларов: Шмыгаль назвал источник средств Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (www.kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Украине в 2023 году нужны дополнительные 5 млрд долларов, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета. Данная сумма может поступить от Международного валютного фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью премьер-министра Дениса Шмыгаля украинскому Forbes .

По его словам, в текущем году дефицит государственного бюджета Украины составляет 38 млрд долларов.

"Уже анонсирована макрофинансовая помощь от Европейского Союза на 18 млрд долларов. До сентября должны получить 10 млрд долларов от Соединенных Штатов. Есть договоренности о выделении в течение пяти лет 7,5 млрд долларов от Норвегии. Но в этом году ожидаем 1,5 млрд долларов от Канады", - сообщил премьер-министр

Шмыгаль также сообщил о договоренностях о меньших суммах с другими странами.

"Сейчас, учитывая все договоренности, чтобы закрыть дефицит, нам нужно еще около 5 млрд долларов. Планируем привлечь их от МВФ, переговоры по этому поводу уже начаты", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой в Киеве 20 февраля заявил, что Украина хочет получить от Международного валютного фонда новую программу на 15 миллиардов долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что первый транш по новой программе МВФ может составить 5 млрд долларов.

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