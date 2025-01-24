В Україні цього року планують відновити близько 3 ГВт енергопотужностей, - Шмигаль

В Україні у 2024 році було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"У 2024 році було приєднано 233 генераційні установки встановленою потужністю понад 830 МВт. Переважно мова про газову генерацію, а саме газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки", - сказав Шмигаль.
За його словами, на 2025 рік перед Міністерством енергетики та іншими відповідальними відомствами поставлене завдання ввести в роботу ще майже 900 МВт потужності об’єктів розподіленої генерації.
"Тривають також ремонти та відбудова. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт", - зазначив прем'єр.
Він також додав, що на час воєнного стану уряд ухвалив рішення, що завезення енергетичного обладнання відбувається без ПДВ. Мова йде про устаткування, необхідне для відновлення, ремонтів та створення нових об’єктів розподіленої генерації.
Нагадаємо, восени 2024 року Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Основною ціллю росіян є ТЕС, ГЕС та трансформаторні підстанції.
Одні з найбільших атак були 17 листопада - понад 120 ракет і 90 дронів, 28 листопада удари пошкодили об'єкти в 14 областях. Через пошкодження об'єктів та дефіцит в енергосистемі в Україні вводили графіки відключень електроенергії.
13 грудня Росія запустила по енергетиці України 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дронів.
А 25 грудня російські окупанти завдали вже 13 масованого удару по українських енергетичних об'єктах від початку року.
Зазначимо, наразі світло в Україні не вимикають, значного дефіциту в енергосистемі немає.
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