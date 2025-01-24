RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Украине в этом году планируют восстановить около 3 ГВт энергомощностей, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в 2024 году было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики. В этом году планируется восстановление еще около 3 ГВт.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"В 2024 году было присоединено 233 генерационные установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь о газовой генерации, а именно газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на 2025 год перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами поставлена задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощности объектов распределенной генерации.

"Продолжаются также ремонты и восстановление. Всего за 2024 год было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики. В этом году планируется восстановление еще около 3 ГВт", - отметил премьер.

Он также добавил, что на время военного положения правительство приняло решение, что завоз энергетического оборудования происходит без НДС. Речь идет об оборудовании, необходимом для восстановления, ремонтов и создания новых объектов распределенной генерации.

 

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, осенью 2024 года Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.

Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях. Из-за повреждения объектов и дефицита в энергосистеме в Украине вводили графики отключений электроэнергии.

13 декабря Россия запустила по энергетике Украины 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.

А 25 декабря российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.

Отметим, сейчас свет в Украине не выключают, значительного дефицита в энергосистеме нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров УкраиныДенис ШмыгальЭлектроэнергия