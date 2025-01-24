В Украине в этом году планируют восстановить около 3 ГВт энергомощностей, - Шмыгаль

"В 2024 году было присоединено 233 генерационные установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь о газовой генерации, а именно газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки", - сказал Шмыгаль.

По его словам, на 2025 год перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами поставлена задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощности объектов распределенной генерации.

"Продолжаются также ремонты и восстановление. Всего за 2024 год было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики. В этом году планируется восстановление еще около 3 ГВт", - отметил премьер.

Он также добавил, что на время военного положения правительство приняло решение, что завоз энергетического оборудования происходит без НДС. Речь идет об оборудовании, необходимом для восстановления, ремонтов и создания новых объектов распределенной генерации.