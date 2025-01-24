В Украине в этом году планируют восстановить около 3 ГВт энергомощностей, - Шмыгаль

В Украине в 2024 году было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики. В этом году планируется восстановление еще около 3 ГВт.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.
"В 2024 году было присоединено 233 генерационные установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь о газовой генерации, а именно газотурбинные, газопоршневые и когенерационные установки", - сказал Шмыгаль.
По его словам, на 2025 год перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами поставлена задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощности объектов распределенной генерации.
"Продолжаются также ремонты и восстановление. Всего за 2024 год было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики. В этом году планируется восстановление еще около 3 ГВт", - отметил премьер.
Он также добавил, что на время военного положения правительство приняло решение, что завоз энергетического оборудования происходит без НДС. Речь идет об оборудовании, необходимом для восстановления, ремонтов и создания новых объектов распределенной генерации.
Напомним, осенью 2024 года Россия усилила атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Основной целью россиян являются ТЭС, ГЭС и трансформаторные подстанции.
Одни из крупнейших атак были 17 ноября - более 120 ракет и 90 дронов, 28 ноября удары повредили объекты в 14 областях. Из-за повреждения объектов и дефицита в энергосистеме в Украине вводили графики отключений электроэнергии.
13 декабря Россия запустила по энергетике Украины 287 средств воздушного нападения - 94 ракеты и 193 дронов.
А 25 декабря российские оккупанты нанесли уже 13 массированного удара по украинским энергетическим объектам с начала года.
Отметим, сейчас свет в Украине не выключают, значительного дефицита в энергосистеме нет.
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