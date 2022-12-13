Для України це нічого не міняє. Що кажуть прикордонники про раптову перевірку армії Білорусі

"Власне, ситуація безпосередньо на лінії кордону, або поряд з кордоном України, вона незмінна. Вона з нашого боку також залишається контрольованою", - заявив Демченко.

За його словами, всі ті дії, які робить Білорусь, підтримуючи російську агресію проти України - це продовження нагнітання ситуації.

"І їхні навчання, і сьогоднішні повідомлення про перевірку боєготовності білоруського війська, і розгортання так званого регіонального угруповання військ "Союзних держав", все це така поступова робота, яку проводить Білорусь, підтримуючи Росію в війні проти України", - зауважив Демченко.

Він підкреслив, що українська сторона й далі продовжуватиме обороняти свої кордони, адже загроза ніколи не виключається.

"Для України це фактично нічого не міняє, ми як укріплювали наші оборонні спроможності на кордоні з Білоруссю, так ми це і продовжуємо робити, бо, як і раніше зазначали, Україна ніколи не виключала того, що з Білорусі або ж повторно спробують зайти білоруські війська, або ж Білорусь може також долучитися своїми військовими підрозділами до війни, яку розв'язала Росія проти України", - підкреслив Демченко.

На питання журналіста, чи може це бути провокацією, щоб ми завдали удару, Демченко чітко відповів: Україна виключно обороняється.

"Навчання між підрозділами білоруської і російської армії тривають не один місяць. І, знову ж таки, ще раз зазначу про розгортання їхнього так званого угруповання військ союзної держави, про які і Білорусь і Росія до цього також заявляли. Тому, ще раз зазначу, що для України це нічого не змінює - ми обороняємось і дамо гідну відсіч всім тим, хто спробує зайти на нашу територію", - акцентував Демченко.

Разом з тим він додав, що в ДПСУ наразі не мають точних цифр чисельності білоруських і російських військ зараз на кордоні.

"Таких даних я вам повідомити не можу. Як зазначав трохи раніше Генеральний штаб, близько 9 тисяч особового складу ЗС РФ були переміщені на територію Білорусі раніше. Чи щось на цей момент змінено, у мене такої інформації немає", - підсумував Демченко.

Що сталося

Нагадаємо, сьогодні за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка армія РБ почала раптову перевірку бойової готовності.

Відомо, що військам наказали належить у найкоротші терміни висунутися в призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина.

При цьому моніторингова група "Беларускі Гаюн" звертає увагу, річки Німан і Березина не знаходяться поблизу кордону з Україною.