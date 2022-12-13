Для Украины это ничего не меняет. Что говорят пограничники о внезапной проверке армии Беларуси

"Собственно ситуация непосредственно на линии границы, или рядом с границей Украины, она неизменна. Она с нашей стороны также остается контролируемой", - заявил Демченко.

По его словам, все те действия, которые предпринимает Беларусь, поддерживая российскую агрессию против Украины - это продолжение нагнетания ситуации.

"И их учения, и сегодняшние сообщения о проверке боеготовности белорусского войска, и развертывании так называемой региональной группировки войск "Союзных государств", все это такая постепенная работа, которую проводит Беларусь, поддерживая Россию в войне против Украины", - заметил Демченко.

Он подчеркнул, что украинская сторона и дальше будет продолжать оборонять свои границы, ведь угроза никогда не исключается.

"Для Украины это фактически ничего не меняет, мы как укрепляли наши оборонные способности на границе с Беларусью, так мы это и продолжаем делать, потому что по-прежнему отмечали, Украина никогда не исключала того, что из Беларуси или же повторно попытаются зайти белорусские войска, или Беларусь может также присоединиться своими военными подразделениями к войне, которую развязала Россия против Украины", - подчеркнул Демченко.

На вопрос журналиста, может ли это быть провокацией, чтобы мы нанесли удар, Демченко четко ответил: Украина исключительно обороняется.

"Обучение между подразделениями белорусской и российской армии длится не один месяц. И, опять же, еще раз отмечу о развертывании их так называемой группировки войск союзного государства, о которых и Беларусь и Россия до этого также заявляли. Поэтому еще раз отмечу, что для Украины это ничего не меняет - мы обороняемся и дадим достойный отпор всем тем, кто попытается зайти на нашу территорию ”, - акцентировал Демченко.

Вместе с тем он добавил, что в ГПСУ пока нет точных цифр численности белорусских и российских войск сейчас на границе.

"Таких данных я вам сообщить не могу. Как отмечал несколько раньше Генеральный штаб, около 9 тысяч личного состава ВС РФ были перемещены на территорию Беларуси раньше. Что-то ли на данный момент изменено, у меня такой информации нет", - подытожил Демченко.

Что произошло

Напомним, сегодня по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко армия РБ начала внезапную проверку боевой готовности.

Известно, что войскам приказали в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.

При этом мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" обращает внимание, реки Неман и Березина не находятся вблизи границы с Украиной.