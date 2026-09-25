В Україні трохи потеплішає: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ
В Україні сьогодні, 25 вересня, очікується хмарна погода, дощі лише на північному заході. Водночас в країні трохи потеплішає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ.
У східних областях вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура вдень 14-19°, в Карпатах 7-12°.
Фото: якою буде погода в Україні 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 14-19°, у Києві 15-17°.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.
Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.