В Україні трохи потеплішає: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

В Україні сьогодні, 25 вересня, очікується хмарна погода, дощі лише на північному заході. Водночас в країні трохи потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.