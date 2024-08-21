В Україні тривога за тривогою. Експерт пояснив затяжне "кружляння" російських "Шахедів"

Зміст

Що відомо про атаку

Всю ніч та ранок більшість регіонів країни перебували під загрозою ударних БПЛА ворога. В тому числі й Київ, в бік якого, за попередньою інформацією від КМВА, прямувало до десятка ворожих дронів, які згодом були знищено ще на підступах до столиці. Згодом у Києві оголосили й четверту повітряну тривогу, яка вже була пов'язана із загрозою балістики.

У деяких регіонах моніторингові групи вже навіть зафіксували нові рекорди по тривалості тривог:

9 год 39 хв - Кіровоградська область,

9 год 53 хв - Миколаївська область,

11 год 52 хв - Дніпропетровська область (за вийнятком деяких громад, які знаходяться в зоні ураження артилерією).

Загалом спочатку вночі дрони заходили з півдня та півночі. Вони маневрували й центральними та регіонами, а під ранок дісталися й заходу. Небезпеку оголошували через безпілотники у Рівненській області, також повітряна тривога лунала і на Волині.

Пізніше в Повітряних силах прозвітували, що по Україні РФ вночі випустила 72 повітряні цілі: 69 "Шахедів", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 та одну Х-59/Х-69.

Останню силам ППО вдалося збити, а також 50 дронів-камікадзе. Протиповітряна оборона працювала у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

16 ворожих безпілотників було локаційно втрачено - імовірно вони впали під впливом радіоелектронних засобів протидії. Ще по одному "Шахеду" залетіло до Білорусі та Бєлгородської області РФ.

Щобільше, ще станом на 11:15 один ворожий безпілотник перебував в повітряному просторі на Черкащині, а згодом попрямував у Вінницьку область.

Що може означати затяжне "кружляння" дронів

Сказати напевно, який конкретно був задум ворога важко, але з великою імовірністю таке кружляння - це провокування роботи нашої ППО, вважає військовий експерт Павло Нарожний.

"Щоб десь або увімкнули радар, або спрацювала якась пускова установка, щоб був удар чимось потужним, наприклад ракетою", - пояснює він в коментарі РБК-Україна.

Другий можливий варіант, на думку експерта, це те, що на цих "Шахедах" може стояти обладнання, яке збирає інформацію і вона потім якось аналізується. В цьому контексті експерт нагадав кілька випадків, коли "Шахеди" залітали на територію Білорусі, а потім падали в там. Примітно, що сьогодні один з дронів "зник" на білоруській території.

"Але підтверджень цій версії немає. Втім, є розуміння, що це провокування. Бо вони це робили й раніше, і зараз роблять", - акцентує Нарожний.

Співрозмовник також пояснив специфіку збиття дронів-камікадзе. Він наголосив, варто розуміти той факт, що в більшості випадків "Шахеди" намагаються збити за допомогою стрілецької зброї, зі звичайних великокаліберних кулеметів, чи з зенітних установок.

"Але коли немає можливості застосувати такі види зброї, застосовуються системи ППО середнього та великого радіуса дії, на кшталт радянського ЗРК "Бук" чи західних Hawk тощо. А ракети в нас принципі в дефіциті і якщо ми будемо їх застосовувати по "Шахедам", то тоді ми їх не зможемо використати проти тих же крилатих ракет. Але дрони так довго збиваються не зовсім через це", - каже Нарожний.

Він нагадав, що не вся українська територія прикрита засобами ППО. Мова йде про так звані прикриті "плями", де знаходяться важливі об'єкти. І протиповітряна оборона захищає саме їх.

"Ми наразі не можемо прикрити всю нашу площу. Тому все це наразі так відбувається", - зауважує Нарожний.

На питання, чи можуть росіяни в такий спосіб готуватися до масованого комбінованого обстрілу на День Незалежності України, експерт такий сценарій не виключає.

"Вони дуже люблять всякі дати. Згадаймо масштабну атаку "Шахедів" на Новий рік. Чому саме Новий рік? Хтозна, що в них в голові... Також вони влаштовували комбінований обстріл 8 травня. Тобто вони люблять такі ("сакральні" - ред.) дати. Тому треба й на період Дня Незалежності бути обережними та пильними. Хоча і в інші дні не варто ігнорувати повітряну тривогу", - підсумував Нарожний.