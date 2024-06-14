В Україні тривога за тривогою. З чим повʼязана активність РФ та до чого тут Старокостянтинів

Що відомо про постійні повітряні тривоги та їх причини

Ця доба для української протиповітряної оборони почалася з відбиття атаки ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Їх росіяни запускали групами, які рухалися з різних напрямків та перегруповувалися. Як не дивно, ціллю ворожих БПЛА знову став Старокостянтинів Хмельницької області, який окупанти вже давно "вподобали" через те, що там розміщується військовий аеродром.

Як розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, близько 03:00 з Саратівської області ворог здійснив застосування своєї стратегічної авіації, а саме літаків Ту-95МС та випустив 10 крилатих ракет. Зайшли вони в повітряний простір України з території Сумської області й здебільшого прямували на захід. Цілили окупанти класично по об'єктах критичної та військової інфраструктури, зазначив Євлаш. Вибухи лунали й у Запоріжжі. Як з'ясувалося, причиною тому була атака трьох балістичних ракет "Іскандер-М".

Вже близько 06:00 ранку противник здійснив пуск аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" з пускових рубежів Тамбовської області. Ціллю росіян знову став Старокостянтинів, але, як зазначили у Повітряних силах, ракета не досягла своєї цілі.

"Крилаті ракети сьогодні долетіли до західної України, до Коломиї, після чого розвернулися та полетіли назад у напрямку Старокостянтинова. Тобто, отакі прийоми із використанням зміни висот, вони час від часу відбуваються. Кожна атака по-своєму унікальна", - сказав Євлаш.

Зауважимо, що загалом під час нічної атаки ППО вдалося збити 7 з 10 крилатих ракет та всі дрони, яких було 17.

Але на цьому робота оборонців неба не припинилася. На ранок близько 10:17 Повітряні сили попередили про чергові пуски ракет, які прямували в бік Хмельницької області. Втім, згодом жителі Києва чули вибухи, повідомлялося про роботу ППО. Але і на цьому повітряні тривоги теж не завершилися. Небезпеку ще оголошували у низці областей через балістики, невстановлені безпілотники, а також зліт МіГ-31К.

Експерт назвав імовірну ціль ворога

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі РБК-Україна звернув увагу, що зараз окупанти переважно сконцентрували свої удари в район Старокостянтинова, а саме по військовому аеродрому.

"І це вже не перший раз, коли вони намагаються завдати ударів по Старкону. Це регулярне явище. Але зараз воно активізувалося. Скоріш за все, російські окупанти думають, що Сили оборони України будуть розміщувати саме на Старконі F-16. Вони одночасно намагаються зруйнувати інфраструктуру, яка там є", - вважає Коваленко.

На його думку, саме тому росіяни використовують ті ж Х-47М2 "Кинджал", які є дороговартісними та дуже непростими у виробництві ракетами.

"Окрім цього, вони спрямовують туди інші засоби ураження, зокрема "Шахеди", Х-101/555. Отже, комплексно вони намагаються максимально зруйнувати інфраструктуру на Старконі, щоб він не був підготовлений до F-16", - каже експерт.

Варто зазначити те, що війська РФ запускають то дрони, то ракети і це не є їх новою тактикою, а вже досить класичною.

"Насправді це досить стандартна класична методика. Тобто після завдання ударів проводиться дорозвідка. Скажу навіть більше. Ми напередодні могли спостерігати, як було випущено чотири ракети Х-101/555 і вони були збиті, а також один "Кинджал", який теж було знищено (мова про атаку 12 червня - ред.). Тоді, до речі, була розвідка боєм", - нагадує Коваленко.

За його словами, під час минулої атаки з використанням чотирьох літаків Ту-95МС противник з'ясовував яка ситуація з ППО в Україні, особливо в районі Київської області та біля Києва.

"Росіяни таким чином корегували траєкторії та маршрути польоту. Тобто готувалися до цього удару. Зараз вже вони будуть виконувати досить класичну схему, коли йде завдання ударів складною для перехоплення ракетою, після неї буде дорозвідка, потім ще удар, ще дорозвідка і так далі", - додає експерт.