Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта

Війська РФ в ніч на 12 червня масовано атакували Україну з повітря. Спочатку ворог запускав "Шахеди", а потім і ракети різного типу. Цього разу ціллю ворога були Київ та область, а особливістю те, як росіяни вирішили використати свої Ту-95МС.

Про те, чому Росія вдарила по українській столиці після паузи та яку ціль в атаках вона переслідує наразі - РБК-Україна розпитало у військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка.

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Енергетика все ще головна ціль?

На думку експерта, українська енергетика як була, так і залишається головною ціллю країни-агресора. До того ж, за його словами, ворог теж не відмовився й від ударів по аеродромах.

"Особливо військовим аеродромам, де можуть розміщуватися в перспективі F-16 та необхідна інфраструктура. Саме тому ці удари й завдаються", - вважає Коваленко.

Зауважимо, що росіяни часто б'ють по Миргороду та Старокостянтинову. Крім того. Основною з весни для окупантів залишається й енергетика. Як раніше говорив міністр енергетики Герман Галущенко, мета росіян - це блекаут в Україні. І ворогу вже вдалося певною мірою втілити свій план, адже українці вже живуть в умовах відключень світла. В "Укренерго" пояснюють, головна причина - наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Чому РФ вирішила вдарити по Києву після паузи

Цього разу російські війська вирішили атакувати столицю, що сталася після нетривалої паузи (перед цим Київ був під ударом 31 травня). Експерт каже, виникає дуже питання цікаве, чому саме росіяни вирішили націлитися на місто і називає кілька можливих причин.

"Вони пересвідчилися неодноразово, що в Києві досить потужна ешелонована ППО і її прорвати важко. Особливо якщо завдавати удар обмеженим боєкомплектом, а він цього разу був таким. Тобто тут навіть і не йшлося про прорив ППО столиці. Тому цілком можливо, що це було випробування, вони намагалися таким чином дізнатися, які з систем присутні зараз в Києві", - допускає Коваленко.

Він пояснює, що такі ракети як Х-101, які використав зокрема ворог цієї ночі, збиваються всіма системами малого/середнього радіуса дії, які українські сили ППО використовують, а от "Кинджали" (була застосована одна така ракета) - тільки Patriot або SAMP-T.

"Отже, можливо, вони таким чином намагалися з'ясувати місце розташування цих систем, або чи не змінилися вони, й чи взагалі вони зараз є біля Києва", - зазначив Коваленко.

Чому ворог запустив лише по одній ракеті з кожного Ту-95МС

Також викликає питання, чому під час цієї атаки РФ не використала один бомбардувальник Ту-95МС, якщо він може нести 8 ракет фактично, а використали 4 такі літаки.

"Тобто по одній ракеті якийсь сенс...Спалювати паливо, витрачати ресурс чотирьох літаків. Це дуже дивний момент. Але вже не перший раз, коли говориться про те, що їх літаки Ту-95МС дуже старі, їм десятки-десятки років. І в них в принципі відпрацьований загальний ресурс з навантаження", - каже Коваленко.

За його словами, цілком можливо, що зараз для екіпажів деяких бортів росіянам ризиковано використовувати повний боєкомплект через вже відпрацьований ресурс літака. Тож вони намагаються його мінімізувати, запускаючи по 2-4 ракети, з одного борта, або навіть по одній, як було цього разу.

Що відомо про наслідки нічної атаки