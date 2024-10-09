В Україні триває додатковий набір до вишів: кого візьмуть без НМТ

В Україні до 31 жовтня триває додатковий набір до вишів, при цьому для вступу на перший курс НМТ не потрібен. Але є два нюанси - це має бути контрактна форма та вже друга вища освіта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.UA"
Як зазначається, для осіб, які вже мають ступінь бакалавра, магістра чи спеціаліста, діє "спрощена" система вступу. Абітурієнтам треба лише скласти фаховий іспит в закладі вищої освіти та подати мотиваційний лист. Приклади програм для підготовки до фахового іспиту ви можете подивитися на сайті тих університетів, куди плануєте вступ.
Окрім цього, вступники, які вже мають вищу освіту, можуть навчатися в університеті зі скороченим терміном навчання. Для таких студентів заклад вищої освіти може зарахувати частину кредитів ЄКТС (Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи). Завдяки цьому, студенти зможуть отримати диплом бакалавра менше, ніж за 4 роки.
Нагадаємо, у 2024 році в НМТ взяли участь понад 283 тисячі абітурієнтів, явка склала 92,8% в Україні. Найбільше максимальних балів учасники отримали з англійської мови, математики та української мови.
Як повідомлялося, під час цьогорічною вступної кампанії найбільше бюджетників було зараховано на спеціальність "середня освіта" - понад 6 тисяч студентів.
Також ми писали, що українські студенти з вересня цього року можуть отримати гранти на навчання. Оформити їх можна через "Дію". При цьому, якщо студент захоче перевестися до іншого вишу в межах тієї ж спеціальності, кошти гранту перейдуть за ним.