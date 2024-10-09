В Украине продолжается дополнительный набор в вузы: кого возьмут без НМТ

Вступительная кампания-2024

Напомним, в 2024 году в НМТ приняли участие более 283 тысяч абитуриентов, явка составила 92,8% в Украине. Больше максимальных баллов участники получили по английскому языку, математике и украинскому языку.

Как сообщалось, во время нынешней вступительной кампании больше всего бюджетников было зачислено на специальность "среднее образование" - более 6 тысяч студентов.

Также мы писали, что украинские студенты с сентября этого года могут получить гранты на обучение. Оформить их можно через "Дію". При этом если студент захочет перевестись в другой вуз в пределах той же специальности, средства гранта перейдут за ним.