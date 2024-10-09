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В Украине продолжается дополнительный набор в вузы: кого возьмут без НМТ

Фото: Дополнительный набор студентов в вузы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Украине до 31 октября продолжается дополнительный набор в вузы, при этом для поступления на первый курс НМТ не требуется. Но есть два нюанса - это должна быть контрактная форма и уже второе высшее образование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.UA"

Как отмечается, для лиц, уже имеющих степень бакалавра, магистра или специалиста, действует "упрощенная" система поступления. Абитуриентам нужно только сдать специализированный экзамен в высшем образовательном учреждении и подать мотивационное письмо. Примеры программ подготовки к специализированному экзамену вы можете посмотреть на сайте тех университетов, куда планируете поступление.

Кроме этого, поступающие, которые уже имеюют высшее образование, могут учиться в университете с сокращенным сроком обучения. Для таких студентов высшее образовательное учреждение может засчитать часть кредитов ЕКТС (Европейской кредитной трансферно-накопительной системы). Благодаря этому студенты смогут получить диплом бакалавра менее чем за 4 года.

Вступительная кампания-2024

Напомним, в 2024 году в НМТ приняли участие более 283 тысяч абитуриентов, явка составила 92,8% в Украине. Больше максимальных баллов участники получили по английскому языку, математике и украинскому языку.

Как сообщалось, во время нынешней вступительной кампании больше всего бюджетников было зачислено на специальность "среднее образование" - более 6 тысяч студентов.

Также мы писали, что украинские студенты с сентября этого года могут получить гранты на обучение. Оформить их можно через "Дію". При этом если студент захочет перевестись в другой вуз в пределах той же специальности, средства гранта перейдут за ним.

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