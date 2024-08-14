НМТ 2024: стало відомо, з якого предмету найбільше учасників отримали максимальні бали

В Україні закінчилися усі процедури, пов’язані з проведенням цьогорічних вступних випробувань на бакалаврські програми в межах Національного мультипредметного тесту (НМТ) 2024 року.

Цього року в НМТ взяли участь і отримали результати понад 283 тисячі учасників. В основних сесіях тесту взяли участь 265 275 вступників, з яких 16 654 складали тестування за кордоном. Явка на основні сесії склала 92,8% в Україні та 83,76% за кордоном.

Додаткові сесії НМТ охопили понад 18 тисяч учасників: 17 071 особу в Україні (70,44% від зареєстрованих) та 1328 осіб за кордоном (62,67% від зареєстрованих).

Серед учасників 3417 осіб отримали хоча б одну максимальну оцінку у 200 балів з чотирьох предметів. З них 2999 вступників досягли цього результату з одного предмету, 353 – з двох, 58 – з трьох. Найвищий результат з усіх чотирьох предметів здобули 7 учасників.

Найбільше максимальних балів учасники тестування отримали з англійської мови – 1513 людей, з математики – 1131 учасник НМТ та з української мови – 606 абітурієнтів.

Найвищі результати з НМТ (дані Українського центру оцінювання якості освіти)

Водночас, 14,37% учасників не змогли подолати прохідний поріг, що не дозволить їм вступити до українських вишів цього року.

Усі успішні учасники вже вступили або перебувають на завершальному етапі вступу до закладів вищої освіти. Підготовка офіційного звіту за результатами НМТ-2024 ще триває, але вже можна ствердно сказати, що попри всі труднощі, тестування було успішно проведено.