UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україні треба до 4 млрд доларів на місяць. Але потреби можуть зрости, - МВФ

Фото: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює щомісячні потреби України на рівні від 3 до 4 млрд доларів у 2023 році. Однак вони можуть зрости й до 5 млрд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВФ .

Зокрема, як заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України, українська сторона заслужила на фінансову підтримку.

"Але нам також потрібно планувати заздалегідь. Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні… За нашими поточними оцінками, щомісячні потреби у фінансуванні у 2023 році становитимуть від 3 до 4 млрд доларів, що відображає сувору реальність великого бюджетного дефіциту у контексті руйнівної війни", - зазначила вона.

Водночас, якщо руйнація української інфраструктури та економічної діяльності стане ще масштабнішою, сума може зрости до 5 млрд доларів.

"Це фінансування призначене для того, що ми класифікуємо як "етап відновлення", під час якого економіка стабілізується, і країна дотримується відповідного пакету макроекономічної політики", - сказала Георгієва та додала, що ці цифри були узгоджені з українською владою під час підготовки державного бюджету на 2023 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про завершення роботи місії експертів МВФ, наступні переговори про нову програму для України відбудуться у листопаді цього року.

Раніше РБК-Україна публікувало експертні думки щодо того, якою може бути наступна програма для нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ