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Украине нужно до 4 млрд долларов в месяц. Но потребности могут вырасти, - МВФ

Фото: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Международный валютный фонд (МВФ) оценивает ежемесячные потребности Украины на уровне от 3 до 4 млрд долларов в 2023 году. Однако они могут возрасти и до 5 млрд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.

В частности, как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, украинская сторона заслужила финансовую поддержку.

"Но нам также нужно планировать заранее. Потребности Украины в финансировании в 2023 году огромны… По нашим текущим оценкам, ежемесячные потребности в финансировании в 2023 году составят от 3 до 4 млрд долларов, что отражает суровую реальность большого бюджетного дефицита в контексте разрушительной войны", - отметила она.

В то же время, если разрушение украинской инфраструктуры и экономической деятельности станет еще более масштабным, сумма может возрасти до 5 млрд долларов.

"Это финансирование предназначено для того, что мы классифицируем как "этап восстановления", во время которого экономика стабилизируется, и страна следует соответствующему пакету макроэкономической политики", - сказала Георгиева и добавила, что эти цифры были согласованы с украинскими властями при подготовке государственного бюджета на 2023 год.

Напомним, ранее сообщалось о завершении работы миссии экспертов МВФ, следующие переговоры о новой программе для Украины пройдут в ноябре этого года.

Ранее РБК-Украина публиковала экспертные мнения о том, какой может быть следующая программа для нашей страны.

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МВФ