Украине нужно до 4 млрд долларов в месяц. Но потребности могут вырасти, - МВФ

В частности, как заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины, украинская сторона заслужила финансовую поддержку.

"Но нам также нужно планировать заранее. Потребности Украины в финансировании в 2023 году огромны… По нашим текущим оценкам, ежемесячные потребности в финансировании в 2023 году составят от 3 до 4 млрд долларов, что отражает суровую реальность большого бюджетного дефицита в контексте разрушительной войны", - отметила она.

В то же время, если разрушение украинской инфраструктуры и экономической деятельности станет еще более масштабным, сумма может возрасти до 5 млрд долларов.

"Это финансирование предназначено для того, что мы классифицируем как "этап восстановления", во время которого экономика стабилизируется, и страна следует соответствующему пакету макроэкономической политики", - сказала Георгиева и добавила, что эти цифры были согласованы с украинскими властями при подготовке государственного бюджета на 2023 год.