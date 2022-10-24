ua ru
Пн, 24 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Наступні перемовини України з МВФ очікуються у листопаді, - НБУ

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 18:29
Наступні перемовини України з МВФ очікуються у листопаді, - НБУ Фото: перемовини МВФ та України продовжаться у листопаді 2022 року (Carol M Highsmith)
Автор: РБК-Україна

Місію експертів Міжнародного валютного фонду завершено. Наступні перемовини з МВФ відбудуться у листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України.

Протягом роботи місії МВФ по Україні представники Нацбанку та Міністерства фінансів України провели низку зустрічей з експертами фонду. Були детально розглянуті питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

Крім того, обидві сторони дійшли згоди щодо розробки плану заходів НБУ та уряду України з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначення потреби в зовнішньому фінансуванні. Ці заходи стануть основою нової Моніторингової програми із залученням Ради МВФ.

"Ми налаштовані на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні, що дозволить не лише закласти міцну основу нашої макроекономічної політики, але вже на початку наступного року зробити відчутні кроки в напрямі нової масштабної програми МВФ. Також вона сприятиме збільшенню спроможності України залучати кошти від інших донорів", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду по Україні працювала у Відні з 17 по 20 жовтня. За словами фахівців, вона стала важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам щодо розширення міжнародної допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
ЗСУ наступають у районі Кремінної та Сватового, ведуться бої під Бахмутом: мапи фронту від ISW
DAILY
Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Володимир Кудрицький: Росіяни намагаються повністю погасити нашу енергосистему