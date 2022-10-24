Наступні перемовини України з МВФ очікуються у листопаді, - НБУ

Місію експертів Міжнародного валютного фонду завершено. Наступні перемовини з МВФ відбудуться у листопаді цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

Протягом роботи місії МВФ по Україні представники Нацбанку та Міністерства фінансів України провели низку зустрічей з експертами фонду. Були детально розглянуті питання поточного стану економіки України, макропрогнози, параметри державного бюджету на 2023 рік та джерела покриття його дефіциту.

Крім того, обидві сторони дійшли згоди щодо розробки плану заходів НБУ та уряду України з підтримання макроекономічної та фінансової стабільності, а також визначення потреби в зовнішньому фінансуванні. Ці заходи стануть основою нової Моніторингової програми із залученням Ради МВФ.

"Ми налаштовані на швидкий переговорний процес для затвердження Моніторингової програми із залученням Ради МВФ у грудні, що дозволить не лише закласти міцну основу нашої макроекономічної політики, але вже на початку наступного року зробити відчутні кроки в напрямі нової масштабної програми МВФ. Також вона сприятиме збільшенню спроможності України залучати кошти від інших донорів", - наголосив голова НБУ Андрій Пишний.