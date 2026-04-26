В Україні до травня відремонтують всі основні дороги, - Свириденко

Вже до кінця місяця всі основні траси в Україні будуть в повному порядку. У Кабміні зафіксували рекордні темпи відновлення дорожнього покриття, якого за останні шість років ще не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію прем'єрки Юлії Свириденко .

Прем'єрка також уточнила графік завершення ремонтів на ключових магістралях країни. За словами Свириденко, наразі по всій країні вже ліквідовано понад 5,7 млн кв. м пошкоджень. Це стосується доріг як міжнародного, так і державного значення.

Уряд встановив чіткі часові рамки для дорожніх служб:

до 1 травня - мають бути повністю завершені поточні ремонти на трасах міжнародного значення;

до 1 червня - дедлайн для робіт на дорогах національного значення.

За словами посадовиці, Мінрозвитку та Агентство відновлення забезпечили максимальну швидкість виконання завдань. Щодня на об'єктах працює понад 200 бригад і залучено майже 2 000 працівників.

Спеціальний режим у прифронтових зонах

Окрема увага приділяється логістиці поблизу лінії зіткнення. Відповідно до рішення Кабінету Міністрів, дорожники розпочали роботи у 40-кілометровій зоні від фронту.

Тут діють особливі правила і через безпекові ризики до робіт залучили підрозділи Державної спеціальної служби транспорту. Вони враховують ситуацію на конкретних ділянках та пріоритетність маршрутів, які необхідні для війська та евакуації.

Чому ремонтувати дороги важливо під час війни

Свириденко зазначає, що дороги - це не тільки комфорт автовласників, але й артерії логістики для фронту. Наразі уряд координує зусилля всіх служб, щоб забезпечити безперебійний рух вантажів та роботу бізнесу, який залежить від швидкості доставлення товарів.

Пріоритетом залишаються міжнародні коридори, які з’єднують Україну з європейськими партнерами.

