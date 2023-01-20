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В Україні свою дипмісію починають посли чотирьох країн

Фото: в Україну прибули посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Посли чотирьох країн прибули в Україну для того, щоб відновити свої дипломатичні місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За словами президента, в Україну прибули посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії.

"Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами державою-терористом", - написав він.

Зеленський також відзначив, що глибоко цінує солідарність дипломатів у цей важкий для України час.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Албанія уперше за 30 років дипломатичних відносин відкриє своє посольство в Україні.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Україна вперше відкрила посольство в албанській столиці Тирані.

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