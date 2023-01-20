В Україні свою дипмісію починають посли чотирьох країн

Посли чотирьох країн прибули в Україну для того, щоб відновити свої дипломатичні місії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента Володимира Зеленського.

За словами президента, в Україну прибули посли Кіпру, Австрії, Фінляндії та Лівії.

"Дякую, що в цей складний час ви з нами тут, у Києві. Особливо зараз, коли Україна перебуває під регулярними масованими ракетними обстрілами державою-терористом", - написав він.

Зеленський також відзначив, що глибоко цінує солідарність дипломатів у цей важкий для України час.