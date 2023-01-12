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Албанія вперше відкриє посольство в Україні

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Четвер 12 січня 2023 16:19
Албанія вперше відкриє посольство в Україні Фото: Албанія вперше відкриє посольство в Україні (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Албанія уперше за 30 років дипломатичних відносин відкриє своє посольство в Україні. Поки не відомо, коли буде відкрито дипломатичне представництво, проте воно буде знаходитися у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра закордонних справ Албанії Олти Джачки у Twitter.

"І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн - у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці дипломатичних відносин рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні", - повідомила вона. .

Міністр додала, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії та наголосила на героїчній боротьбі українців за збереження свободи.

"За нинішніх обставин ми раді підтримувати Україну як справжні друзі на правильній стороні історії", - наголосила вона.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Україна вперше відкрила посольство в албанській столиці Тирані.

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