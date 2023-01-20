В Украине свою дипмиссию начинают послы четырех стран

После четырех стран прибыли в Украину для того, чтобы возобновить свои дипломатические миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Владимира Зеленского.

По словам президента, в Украину прибыли послы Кипра, Австрии, Финляндии и Ливии.

"Спасибо, что в это сложное время вы с нами здесь, в Киеве. Особенно сейчас, когда Украина находится под регулярными массированными ракетными обстрелами государством-террористом", - написал он.

Зеленский также отметил, что глубоко ценит солидарность дипломатов в это тяжелое для Украины время.