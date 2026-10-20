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В Україні суттєво розширюється кластер Defence City: як він працює

10:05 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
В Україні суттєво розширюється кластер Defence City: як він працює Фото: кластер Defence City суттєво розширюється в Україні (Getty Images)
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Міноборони України розширило коло резидентів Defence City. Наразі спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК об’єднує 63 вітчизняні підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що від початку дії режиму кількість його резидентів зросла більш ніж удвічі: наприкінці травня їх було 31, а в липні – 45. Сукупний кваліфікований дохід 63 резидентів, тобто дохід від реалізації озброєння та військової техніки, становить майже 111,3 млрд гривень.

"Defence City – це системний інструмент для розвитку української оборонної промисловості. Ми створюємо для виробників умови, які дозволяють їм інвестувати у власний розвиток, швидше масштабувати виробництво і розвивати міжнародну кооперацію", - заявила заступниця міністра оборони України Ганна Гвоздяр.

Переваги резидентства для розвитку оборонного виробництва

Defence City – це спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК. Для його резидентів передбачено податкові та митні стимули, можливості для релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей.

Щоб отримати статус резидента Defence City, підприємство має перевірити свою відповідність вимогам, встановленим законодавством, та подати до Міністерства оборони України заяву й передбачений пакет документів.

Відомство розглядає заяву протягом 10 робочих днів. У разі позитивного рішення статус оформлюється наказом Міноборони України, а відомості про підприємство вносяться до реєстру Defence City.

Раніше повідомлялось, що українські військові застосовують вже сім різних дронів-перехоплювачів проти реактивних ударних дронів типу "Шахед".

Також повідомлялось, що промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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