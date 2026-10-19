В Україні вже працюють сім дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів": деталі

Про це заявив керівник оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Оборонку ".

"Ще влітку 2025 року, після того як дрони-перехоплювачі змогли закрити небо від звичайних "Шахедів", ми почали аналізувати, куди спрямувати наші зусилля. Саме тоді почалося фінансування команд, що займались рішеннями проти реактивних дронів. Мова не лише про швидкісні перехоплювачі, а й про зенітні ракети та турелі", - заявив Гриценюк.

За його словами, сьогодні до створення високошвидкісних дронів проти реактивних "Гераней" залучено 22 команди розробників. З них дванадцять отримали державне фінансування від Brave1.

"Це проекти дронів з мініатюрними турбореактивними двигунами, а також електричні моделі з пропелерами. Ще одним перспективним напрямком є дрони з імпеллерним двигуном, який конструктивно нагадує турбодвигун, але приводиться в дію від електробатареї", - пояснив він.

Він також зазначив, що уряд вже законтрактував нові перехоплювачі у кількостях, які "давно перевалили за тисячу". Однак їхнє виробництво ще перебуває на етапі масштабування.

"Ми обов'язково наздоженемо випуск російських дронів. Але це не відбудеться миттєво. Ми можемо згадати період застосування звичайних "Шахедів", тоді масштабування перехоплювачів зайняло півроку. Зараз ми робимо все для пришвидшення процесів, але цього не станеться за дні чи за тижні", - додав очільник Brave1.