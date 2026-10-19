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В Україні вже працюють сім дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів": деталі

13:44 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Костянтин Широкун
В Україні вже працюють сім дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів": деталі Фото: в Україні вже працюють сім дронів-перехоплювачів реактивних "Шахедів" (Getty Images)
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Українські військові застосовують вже сім різних дронів-перехоплювачів проти реактивних ударних дронів типу "Шахед".

Про це заявив керівник оборонного кластера Brave1 Андрій Гриценюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Оборонку".

"Ще влітку 2025 року, після того як дрони-перехоплювачі змогли закрити небо від звичайних "Шахедів", ми почали аналізувати, куди спрямувати наші зусилля. Саме тоді почалося фінансування команд, що займались рішеннями проти реактивних дронів. Мова не лише про швидкісні перехоплювачі, а й про зенітні ракети та турелі", - заявив Гриценюк.

За його словами, сьогодні до створення високошвидкісних дронів проти реактивних "Гераней" залучено 22 команди розробників. З них дванадцять отримали державне фінансування від Brave1.

"Це проекти дронів з мініатюрними турбореактивними двигунами, а також електричні моделі з пропелерами. Ще одним перспективним напрямком є дрони з імпеллерним двигуном, який конструктивно нагадує турбодвигун, але приводиться в дію від електробатареї", - пояснив він.

Він також зазначив, що уряд вже законтрактував нові перехоплювачі у кількостях, які "давно перевалили за тисячу". Однак їхнє виробництво ще перебуває на етапі масштабування.

"Ми обов'язково наздоженемо випуск російських дронів. Але це не відбудеться миттєво. Ми можемо згадати період застосування звичайних "Шахедів", тоді масштабування перехоплювачів зайняло півроку. Зараз ми робимо все для пришвидшення процесів, але цього не станеться за дні чи за тижні", - додав очільник Brave1.

Як раніше повідомляли у Центрі протидії дезінформації, Росія запускає реактивні дрони хвилями. Головна мета такої тактики ворога – виснажити систему ППО та постійними тривогами паралізувати життєдіяльність столиці.

Також повідомлялось, що промисловість окупантів працює у прискореному темпі, через що Росія запускає по Україні реактивні дрони практично одразу з конвеєра, навіть без тривалого зберігання на складах.

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