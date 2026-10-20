ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Miltech

В Украине существенно расширяется кластер Defence City: как он работает

10:05 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Константин Широкун
В Украине существенно расширяется кластер Defence City: как он работает Фото: кластер Defence City существенно расширяется в Украине (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Минобороны Украины расширило круг резидентов Defence City. В настоящее время специальный правовой режим государственной поддержки предприятий ОПК объединяет 63 отечественных предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что с начала действия режима количество его резидентов выросло более чем вдвое: в конце мая их было 31, а в июле – 45. Совокупный квалифицированный доход 63 резидентов, то есть доход от реализации вооружения и военной техники составляет почти 111,3 млрд гривен.

"Defence City – это системный инструмент для развития украинской оборонной промышленности. Мы создаем для производителей условия, позволяющие им инвестировать в собственное развитие, скорее масштабировать производство и развивать международную кооперацию", - заявила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Преимущества резидентства для развития оборонного производства

Defence City – это особый правовой режим гос поддержки компаний ОПК. Для его резидентов предусмотрены налоговые и таможенные стимулы, возможности релокации и повышения защищенности производственных мощностей.

Для получения статуса резидента Defence City предприятие должно проверить свое соответствие требованиям, установленным законодательством, и подать в Министерство обороны Украины заявление и предусмотренный пакет документов.

Ведомство рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения, статус оформляется приказом Минобороны Украины, а сведения о предприятии вносятся в реестр Defence City.

Ранее сообщалось, что украинские военные применяют уже семь разных дронов-перехватчиков против реактивных ударных дронов типа "Шахед".

Также сообщалось, что промышленность кафиров работает в ускоренном темпе, из-за чего Россия запускает по Украине реактивные дроны практически сразу с конвейера , даже без длительного хранения на складах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Дрони
Новости
Россияне за ночь атаковали три энергообъекта Тернопольщины
Россияне за ночь атаковали три энергообъекта Тернопольщины
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов