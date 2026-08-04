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В Украине существенно расширили количество дорог с антидроновой защитой: свежая статистика

14:33 04.08.2026 Вт
2 мин
Сколько километров дорог удалось "закрыть" сетками?
aimg Константин Широкун
В Украине существенно расширили количество дорог с антидроновой защитой: свежая статистика Фото: в Украине существенно расширили количество дорог с антидроновой защитой (Getty Images)
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С начала 2026 года Государственная спецслужба транспорта обустроила более 1184 километров антидроновой защиты ключевых логистических маршрутов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что только за июль в прифронтовых регионах построено 215 км антидроновой защиты, восстановлено 16,52 км антидроновой защиты и отремонтировано почти 112,7 км автомобильных дорог.

Антидроновая защита ключевых маршрутов разворачивается в ряде прифронтовых регионов. В целом с начала возобновляемых работ, которые стартовали в апреле, проведен текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 424,9 км автодорог. Сейчас работы продолжаются на 21 участке, еще 25 уже полностью завершены.

"Каждый защищенный километр дороги – это спасенные жизни украинских военных, сохраненная техника и дополнительные возможности для наших подразделений выполнять боевые задания", - отметили в Минобороны.

Где устанавливают антидроновые сетки

Ранее сообщалось, что в приграничных общинах Волынской области начнут устанавливать антидроновые сетки вдоль отдельных участков дорог . Такие конструкции появятся на определенных участках дорог, в частности, в Шацкой общине.

Также мы писали, что после серии российских атак на Харьковщине власти предпринимают новые меры защиты . Часть перемен уже можно увидеть на подъездах к городу.

В настоящее время антидроновые сетки устанавливают в окрестностях Харькова. Именно эти участки считаются наиболее уязвимыми к атакам вражеских беспилотников.

В то же время, в ОВА не исключают, что впоследствии защитные конструкции могут появиться и в других районах города, если этого потребует опасная ситуация.

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