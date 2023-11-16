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В Україні судитимуть двох росіян, які з танку обстріляли село у Харківській області

Четвер 16 листопада 2023 18:06
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В Україні судитимуть двох росіян, які з танку обстріляли село у Харківській області Ілюстративне фото: в Україні судитимуть двох росіян, які з танку обстріляли село у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Двох російських військових будуть судити в Україні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як з'ясували слідчі, наприкінці квітня 2022 року двоє російських військових, 20-річний навідник-оператор танка та 21-річний командир танка, обстріляли цивільну інфраструктуру у Харківській області.

За даними прокуратури, вони зробили це для того, щоб "провчити" населення. Нібито під час перебування у селі у одного з них зникла сумка з особистими речами. Окупанти шукали її у місцевих, проте так і не знайшли. Обвинувачені сказали людям, що, якщо не знайдуть сумку, то битимуть по їхніх будинках, що і зробили.

В результаті вони здійснили мінімум 4 постріли у напрямку виїзду з села Верхня Роганка у сторону села Шестаково. Росіяни влучили артилерійськими снарядами по житлових будинках. Помешкання були повністю зруйновані, сім’ям довелось евакуюватись до інших населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що у вересні в Херсонській області було затримано родину колаборантів. Мати та дочка допомагали російським окупантам організувати так званий "референдум".

Нагадаємо, що нещодавно українцям нагадали, як допомогти СБУ швидше затримувати осіб, які співпрацюють із російськими окупантами, за допомогою чат-бота "єВорог".

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