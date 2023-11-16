ua en ru
Чт, 16 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине будут судить двух россиян, обстрелявших из танка село в Харьковской области

Четверг 16 ноября 2023 18:06
UA EN RU
В Украине будут судить двух россиян, обстрелявших из танка село в Харьковской области Иллюстративное фото: в Украине будут судить двух россиян, обстрелявших из танка село в Харьковской области (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Двое российских военных будут судить в Украине по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как выяснили следователи, в конце апреля 2022 года двое российских военных, 20-летний наводчик-оператор танка и 21-летний командир танка, обстреляли гражданскую инфраструктуру в Харьковской области.

По данным прокуратуры, они сделали это для того, чтобы "проучить" население. Якобы во время пребывания в деревне у одного из них исчезла сумка с личными вещами. оккупанты искали ее у местных, однако так и не нашли. Обвиняемые сказали людям, что если не найдут сумку, то будут бить по их домам, что и сделали.

В результате они произвели минимум 4 выстрела в направлении выезда из села Верхняя Роганка в сторону села Шестаково. Россияне попали по артиллерийским снарядам по жилым домам. Дома были полностью разрушены, семьям пришлось эвакуироваться в другие населенные пункты.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Херсонской области была задержана семья коллаборантов. Мать и дочь помогали русским оккупантам организовать так называемый "референдум".

Напомним, что недавно украинцам напомнили, как помочь СБУ быстрее задерживать сотрудничающих с российскими оккупантами лиц с помощью чат-бота "Єворог".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
окупанти харков Война России против Украины
NEWS
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
За сутки 1330 россиян и более 315 тысяч с начала войны. Генштаб обновил потери
DAILY
"Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина "Второй Бахмут" для Путина и маневры ВСУ на Днепре. Что изменилось на фронте к концу осени